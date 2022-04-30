Як поліціянти дозволами на зброю торгували

18:51 29 липня Київ, Україна

У березні цього року в поліції виявили масштабну корупційну схему видачі дозволів на мисливську вогнепальну нарізну зброю, гладкоствольну зброю і так звані «травмати» - пристрої для відстрілу гумових куль. Всього було зафіксовано більше двох тисяч випадків видачі дозволів з використанням підроблених документів.

Як стало відомо, дозволи видавалися з неприпустимими порушеннями, в основному без участі громадянина, на якого оформлялася зброя. Оголошення про оформлення зброї без належних документів корисливі поліціянти розміщували в групах відомих месенджерів. Серед «замовників» такої послуги були крім співробітників правоохоронних органів і органів державної влади, представники криміналітету, для яких така зброя була необхідна явно не для самооборони або полювання.

Таким чином поліціянти, покликання яких - зберігати громадський порядок, законність і захищати законні права та свободи громадян, своїми діями навпаки озброювали людей з нечистими намірами, яким така зброя необхідна для рекету або вчинення інших протиправних дій.

Викликає занепокоєння той факт, що в той час, коли порядні і вірні присязі правоохоронці, ризикуючи власним життям, захищають права громадян від протиправних посягань, інші корумповані і нечисті на руку поліціянти створюють загрози для звичайних громадян і своїх колег. Чи усвідомлювали такі ділки, що зброя, дозвіл на яку вони протиправно видавали злочинним елементам суспільства, або просто громадянам, які не мають на це достатніх прав і підстав для зберігання, може стати знаряддям скоєння злочину, а що ще гірше, бути використана проти самих правоохоронців, як це було в 2014 році в східних областях України? Питання, на яке належить знайти відповідь слідству.

Разом з тим, такі факти протиправної діяльності поліціянтів не могли пройти повз спостереження Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань і органів прокуратури. Як наслідок, злочинний «бізнес» поліціянтів прикритий, а щодо п'яти фігурантів його організації розпочато досудове розслідування.

Заслуговує на увагу і рішення керівника Національної поліції Ігоря Клименка про повне розформування підрозділів контролю за обігом зброї та намір провести повну перевірку вже виданих дозволів на предмет законності.

Залишається тільки спостерігати за результатами такої перевірки, прийнятих при цьому рішень, і сподіватися на позитивні зміни в організації видачі зброї та контролю за її обігом.