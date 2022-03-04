Вибухотехніки Національної поліції України спільно з колегами з Англії Friends of Ukraine EOD створили сайт з докладними поясненнями, як діяти у разі виявлення нерозірваних боєприпасів.
На вебресурсі розміщено порядок дій та правила поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів.
Сайт створений для допомоги українським громадянам, які перебувають під обстрілами ворожих снарядів. Адже колективне знання допоможе урятувати людські життя.
Тут є інформація про порядок дій та правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. А також – електронна форма для надання інформації про небезпечні предмети. Відтак громадяни можуть повідомити місцезнаходження нерозірваних боєприпасів.
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