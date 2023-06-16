Каховська ГЕС не "втомилася", а була підірвана - ГУР

20:31 06 червня Київ, Україна





Після захоплення об'єктів ГЕС росіяни розмістили там пункт управління Південного військового округу Росії. За даними



Восени 2022 року з'явилася інформація про наміри Росії підірвати греблю Каховської ГЕС, щоб завадити літньо-осінній кампанії Сил оборони на півдні України. Тоді українська влада привертала максимальну увагу світової спільноти до цієї загрози та її наслідків. Війська Росії захопили Нову Каховку і Каховську ГЕС наприкінці лютого 2022 року. Вони взяли в заручники персонал і майже відразу вдалися до втручання у технічну роботу об'єкта: підірвали споруди Північнокримського каналу, щоби подати воду до тимчасово окупованого Криму.Після захоплення об'єктів ГЕС росіяни розмістили там пункт управління Південного військового округу Росії. За даними ГУР МО України, ще у квітні 2022 року окупанти замінували Каховську ГЕС.Восени 2022 року з'явилася інформація про наміри Росії підірвати греблю Каховської ГЕС, щоб завадити літньо-осінній кампанії Сил оборони на півдні України. Тоді українська влада привертала максимальну увагу світової спільноти до цієї загрози та її наслідків.

Однак в інформпросторі розганяється наратив про те, що дамба "втомилася", оскільки могла бути пошкоджена раніше і не витримати.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів, що згідно з попередніми висновками, фахівці не бачать причин думати, що Каховська дамба "втомилася".

“Сценарії можуть бути різними. Але висновки попередні: фахівці не бачать причин думати, що дамба "втомилася", - сказав Юсов.

На уточнююче питання, чи є підтвердження саме підриву, представник ГУР відповів: “Так. Була задіяна вибухівка”.