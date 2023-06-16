Каховська ГЕС не "втомилася", а була підірвана - ГУР

20:31 06 червня Київ, Україна

Війська Росії захопили Нову Каховку і Каховську ГЕС наприкінці лютого 2022 року. Вони взяли в заручники персонал і майже відразу вдалися до втручання у технічну роботу об'єкта: підірвали споруди Північнокримського каналу, щоби подати воду до тимчасово окупованого Криму.

Після захоплення об'єктів ГЕС росіяни розмістили там пункт управління Південного військового округу Росії. За даними ГУР МО України, ще у квітні 2022 року окупанти замінували Каховську ГЕС.

Восени 2022 року з'явилася інформація про наміри Росії підірвати греблю Каховської ГЕС, щоб завадити літньо-осінній кампанії Сил оборони на півдні України. Тоді українська влада привертала максимальну увагу світової спільноти до цієї загрози та її наслідків.
 
Однак в інформпросторі розганяється наратив про те, що дамба "втомилася", оскільки могла бути пошкоджена раніше і не витримати.
 
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів, що згідно з попередніми висновками, фахівці не бачать причин думати, що Каховська дамба "втомилася".
“Сценарії можуть бути різними. Але висновки попередні: фахівці не бачать причин думати, що дамба "втомилася", - сказав Юсов.
На уточнююче питання, чи є підтвердження саме підриву, представник ГУР відповів: “Так. Була задіяна вибухівка”.
 
"Зрозуміло, що будуть дані точні оцінки потужності вибуху, скільки для цього потрібно вибухівки.. Це все буде пораховано. Але факти переміщення вибухових речовин відповідно і техніки рашистами для здійснення контрольованого дистанційного вибуху, безумовно, є. Вони неодноразово були оприлюднені", – сказав Юсов.
 
 
 
 