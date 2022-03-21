Окупанти РФ обстріляли ПАТ «Сумихімпром», стався витік аміаку

07:53 21 березня Київ, Україна

Окупанти обстріляли ПАТ «Сумихімпром». Спостерігається незначний витік аміаку.



Внаслідок обстрілу російськими окупантами території ПАТ «Сумихімпром» у ніч на 21 березня було пошкоджено один резервуар з аміаком.

Про це повідомляє ДСНС України.



Це сталося о 03:55.



Станом на 05:00 спостерігався незначний витік аміаку.



Підрозділами ДСНС проводяться роботи з осадження аміачної хмари.



Загрози населенню міста немає. Попередньо жертв та постраждалих немає.



До ліквідації наслідків аварії від ДСНС залучено 15 осіб та чотири одиниці техніки.