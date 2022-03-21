Окупанти РФ обстріляли ПАТ «Сумихімпром», стався витік аміаку

Окупанти обстріляли ПАТ «Сумихімпром». Спостерігається незначний витік аміаку.
Внаслідок обстрілу російськими окупантами території ПАТ «Сумихімпром» у ніч на 21 березня було пошкоджено один резервуар з аміаком.
Внаслідок обстрілу російськими окупантами території ПАТ «Сумихімпром» у ніч на 21 березня було пошкоджено один резервуар з аміаком.
Про це повідомляє ДСНС України.
Це сталося о 03:55.
Станом на 05:00 спостерігався незначний витік аміаку.
Підрозділами ДСНС проводяться роботи з осадження аміачної хмари.
Загрози населенню міста немає. Попередньо жертв та постраждалих немає.
До ліквідації наслідків аварії від ДСНС залучено 15 осіб та чотири одиниці техніки.
Це сталося о 03:55.
Станом на 05:00 спостерігався незначний витік аміаку.
Підрозділами ДСНС проводяться роботи з осадження аміачної хмари.
Загрози населенню міста немає. Попередньо жертв та постраждалих немає.
До ліквідації наслідків аварії від ДСНС залучено 15 осіб та чотири одиниці техніки.
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