Окупанти РФ обстріляли ПАТ «Сумихімпром», стався витік аміаку

07:53 21 березня Київ, Україна

Окупанти обстріляли ПАТ «Сумихімпром». Спостерігається незначний витік аміаку.

Внаслідок обстрілу російськими окупантами території ПАТ «Сумихімпром» у ніч на 21 березня було пошкоджено один резервуар з аміаком.
 
Про це повідомляє ДСНС України.

Це сталося о 03:55.

Станом на 05:00 спостерігався незначний витік аміаку.

Підрозділами ДСНС проводяться роботи з осадження аміачної хмари.

Загрози населенню міста немає. Попередньо жертв та постраждалих немає.

До ліквідації наслідків аварії від ДСНС залучено 15 осіб та чотири одиниці техніки.