Окупанти грабують і руйнують бази відпочинку на Бирючому та в Кирилівці

10:59 04 квітня Київ, Україна

Російські загарбники розграбували дачу президента Володимира Зеленського на острові Бирючий , що за 9 км від Кирилівки Запорізької області. Вранці 2 квітня звідти вивозили меблі.

Про це повідомляє "Ріа-Мелітополь" із посиланням на інформацію очевидців. Зазначається, що в маєток українського лідера окупанти в'їхали близько 05:30.



«Це були військові з Генічеська. Їх супроводжував директор Азово-Сиваського нацпарку Євген Поповчук. Два БТР залишилися на дачі президента Володимира Зеленського. А три вирушили на прикордонну заставу», – повідомили очевидці.



Після цього, за словами місцевих жителів, окупанти також вирушили до Кирилівки, де оселилися біженці з Маріуполя – люди ромської національності. Останні зникли з селища, як побачили російських військових.



«Далі орки пройшли на бази відпочинку «Стандарт» та «Буревісник» на косі Пересип.

Місцеві жителі смт Кирилівка повідомляють, що на Федотовій косі почали обносити бази відпочинку. Однак офіційного підтвердження цього поки що немає», – йдеться у повідомленні.



Зазначимо, що мало хто знав про наявність у президента Зеленського резиденції на острові Бирючому поряд із колишньою дачею Хрущова. У той самий час, як раніше повідомляло «VGorode Запоріжжя», там немає жодних високих огорож та інших перешкод, але потрапити туди можна було лише за спецперепустками.