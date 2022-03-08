Кадирівці танком розстріляли листонош в Запорізькій області - Запорізька ОДА

12:26 07 березень Київ, Україна

У Запорізькій області внаслідок обстрілу російським танком цивільного автомобіля Укрпошти загинуло двоє людей. Їхні тіла досі не вдається забрати.

Про це повідомляє голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух.



Цієї суботи, 5 березня, у Запорізькій області сталася жахлива трагедія. Співробітники Укрпошти прямували за маршрутом, який проходить через населені пункти Оріхів, Омельник, Єгорівка та Новоселівка.



По дорозі між населеними пунктами Єгорівка та Новоселівка ворожий танк безжально та жорстоко розстріляв та переїхав цивільний автомобіль співробітників Укрпошти, які розвозили пенсії та пошту. Загинули чоловік та жінка.