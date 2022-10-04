До кордонів України вирушає ешелон з ядерним арсеналом росії - ЗМІ

11:42 04 жовтня Київ, Україна

Російський агресор направив до кордонів України колону спеціалізованої військової техніки.



За попередньою інформацією, техніка належить 12-му головному управлінню міністерства оборони росії, яке відповідає за контроль та експлуатацію ядерного арсеналу росії. Тому є небезпека того, що росія може влаштувати показовий підрив ядерної зброї на кордонах України чи у Чорному морі.



Про це повідомляє британське видання The Times.



Зазначимо, що інформація про пересування залізничного складу з'явилася 2 жовтня на провладному російському Telegram-каналі Rybar.



Військовий експерт Конрад Музика зазначив, що військове обладнання, що перевозиться, належить 12-му відділу міноборони росії.



Він вважає, що це демонстративний крок путіна, який показує Заходу його рішучість, у контексті недавніх заяв про захист територій росії будь-яким доступним способом.



На його думку, "це може бути сигналом Заходу про те, що москва йде на загострення".



Разом з тим Музика зазначає, що переміщення важкої військової техніки, що належить ядерним підрозділам, не обов'язково означає, що росія готується до розміщення ядерної зброї в Україні.



Міноборони росії, зазвичай восени, проводить масштабні навчання військ стратегічного призначення, нагадав експерт. Тому є ймовірність того, що ешелон прямує до місця проведення навчання з ядерного стримування Грім, яке востаннє проводилося у жовтні 2019 року.



Подібні маневри можуть свідчити про все більш відчайдушне бажання путіна піти на ескалацію війни після низки ганебних поразок на полі на Харківській та Херсонській ділянках фронту, вважають оглядачі.



У той самий час переміщення спеціальної техніки може бути відповіддю на анонсовані США постачання установок HIMARS для ЗСУ.