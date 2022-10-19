До 10 років в'язниці засудили жінку, яка просила росію вдарити по Черкасах

У Черкасах до 10 років ув'язнення було засуджено місцеву жительку Тетяну Дробот, обвинувачену в державній зраді та розповсюдженні матеріалів із закликами до зміни кордонів території або державного кордону України, об'єднаної з розпалюванням національної або релігійної ворожнечі.
Про це повідомляє Придністровський суд.
На початку березня жінка переслала телефоном своїй сестрі, яка проживає в росії, а також двом своїм подругам фотографії фортифікаційних споруд у центрі Черкас і запропонувала росіянам бомбити їх.
Крім того, Дробот поширювала у забороненій соціальній мережі "Однокласники" інформацію, яка виправдовує захоплення українських міст. Зокрема, жінка хвалилася російським прапором над Новою Каховкою.
Прокуратура побачила у цьому ознаки державної зради.
У квітні Дробот затримали, і вона перебувала у Черкаському слідчому ізоляторі аж до жовтня.
18 жовтня колегія суддів під головуванням Владислава Костянтина винесла їй вирок – 10 років ув'язнення.
У суді жінка визнала провину і покаялася, що врахували при визначенні покарання. Крім того, вона отримала позитивні характеристики за місцем проживання від голови ОСББ, який розповів, що Дробот доглядала клумбу і висаджувала квіти.
Про це повідомляє Придністровський суд.
На початку березня жінка переслала телефоном своїй сестрі, яка проживає в росії, а також двом своїм подругам фотографії фортифікаційних споруд у центрі Черкас і запропонувала росіянам бомбити їх.
Крім того, Дробот поширювала у забороненій соціальній мережі "Однокласники" інформацію, яка виправдовує захоплення українських міст. Зокрема, жінка хвалилася російським прапором над Новою Каховкою.
Прокуратура побачила у цьому ознаки державної зради.
У квітні Дробот затримали, і вона перебувала у Черкаському слідчому ізоляторі аж до жовтня.
18 жовтня колегія суддів під головуванням Владислава Костянтина винесла їй вирок – 10 років ув'язнення.
У суді жінка визнала провину і покаялася, що врахували при визначенні покарання. Крім того, вона отримала позитивні характеристики за місцем проживання від голови ОСББ, який розповів, що Дробот доглядала клумбу і висаджувала квіти.
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