До 10 років в'язниці засудили жінку, яка просила росію вдарити по Черкасах

14:03 19 жовтня Київ, Україна

У Черкасах до 10 років ув'язнення було засуджено місцеву жительку Тетяну Дробот, обвинувачену в державній зраді та розповсюдженні матеріалів із закликами до зміни кордонів території або державного кордону України, об'єднаної з розпалюванням національної або релігійної ворожнечі.

Про це повідомляє Придністровський суд.

На початку березня жінка переслала телефоном своїй сестрі, яка проживає в росії, а також двом своїм подругам фотографії фортифікаційних споруд у центрі Черкас і запропонувала росіянам бомбити їх.

Крім того, Дробот поширювала у забороненій соціальній мережі "Однокласники" інформацію, яка виправдовує захоплення українських міст. Зокрема, жінка хвалилася російським прапором над Новою Каховкою.

Прокуратура побачила у цьому ознаки державної зради.

У квітні Дробот затримали, і вона перебувала у Черкаському слідчому ізоляторі аж до жовтня.

18 жовтня колегія суддів під головуванням Владислава Костянтина винесла їй вирок – 10 років ув'язнення.

У суді жінка визнала провину і покаялася, що врахували при визначенні покарання. Крім того, вона отримала позитивні характеристики за місцем проживання від голови ОСББ, який розповів, що Дробот доглядала клумбу і висаджувала квіти.