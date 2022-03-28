Через зв'язок з контрабандною діяльністю заблоковані активи 174 компаній

11:58 05 липня Київ, Україна

РНБО введено обмежувальні санкції і блоковані активи 174 компаній, щодо яких ведуться слідчі заходи СБУ , всі вони підозрюються в організації або участі в контрабандній діяльності.

Про це повідомляється на сайті спецслужби в понеділок, 5 липня.

"20 підприємствам, до яких застосовано санкції, зупинено дію дозволів на брокерську діяльність, п'яти - зупинено дозволи на експлуатацію митних складів, а три підприємства виключені з переліку місць доставки", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що саме СБУ подала пропозиції РНБО щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) в рамках боротьби Служби з системною контрабандою.



Тільки в першому півріччі за матеріалами СБУ накладені штрафи в розмірі 18,7 млн гривень за контрабанду, а 1,08 млрд гривень - сума додаткових мит, які порушники мають сплатити до Держбюджету.



"У першому півріччі 2021 року СБУ вилучила предметів контрабанди та виявила порушень митних правил на 207,6 млн гривень. Вилучення відбувалося в межах 53 досудових розслідувань. Серед предметів контрабанди, зокрема: зброя, заборонені речовини, деревина, культурні цінності тощо", - додали в спецслужбі.



В рамках протидії корупції на митному кордоні СБУ почала 33 досудові розслідування. Зараз 40 особам повідомлено про підозру.



З початку 2021 року судові вироки отримали 10 посадових осіб Держприкордонслужби, митних та контролюючих органів.



Раніше президент Володимир Зеленський ввів санкції проти "королів контрабанди" і компаній РФ. Зеленський зазначив, що вперше в історії України вводяться персональні санкції проти осіб, яких можна назвати топдесяткою української контрабанди.



Пізніше стало відомо, що на Зеленського подали в суд через санкції проти контрабандистів. Верховний Суд вже призначив суддівський склад, проте дата слухань ще не визначена.