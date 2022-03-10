Через зрив окупантами евакуації у Бучі залишаються тисячі цивільних, у Бородянці — під завалами понад 20 людей

У Бучі, де російські окупанти зірвали евакуацію, залишаються тисячі цивільних. У Бородянці на вулиці Центральній з-під завалів досі не можуть дістати 25 людей, а у Гостомелі у блокаді — будинок для людей похилого віку.
Про це у Фейсбуці написала народна депутатка України Ольга Василевська-Смаглюк.
Про це у Фейсбуці написала народна депутатка України Ольга Василевська-Смаглюк.
За словами народної депутатки з Бучі, вдалося евакуювати частину населення.
Крім того, за словами депутата, у Пісківці вчора частково евакуювали людей із Мигалок, Загалець, Майданівки. Там ще кілька сотень людей, які постійно приходять із навколишніх сіл, ховаючись від звірств окупанта та обстрілу. Але й у самій Пісківці були обстріли, одна дівчина 20 років загинула.
Постійно надходить інформація, що росіяни вивозять заручників до Білорусії. Особливо чоловіків без татуювань.
Але, зазначає Василевська-Смаглюк, є надія на подальшу евакуацію. Продовжуються переговори про відкриття гуманітарних шляхів з Димера та навколишніх сіл, Немішаєвого та навколишніх сіл Бородянківського, Іванківського та Поліського районів.
Також, за словами депутатки, у Славутичі знеструмлено ЧАЕС, світла там немає. Відтак будуть перебої з водою. Окупанти продовжують тримати станцію і станційників у полоні.
Вона також наголосила, що 9 березня 12 депутатів парламенту направили звернення "зрозумілою французькою мовою" до Міжнародного комітету Червоного Хреста з вимогою гуманітарного коридору та закликали місію МКЧХ повернутися до зони звірячих злочинів окупаційних сил.
Постійно надходить інформація, що росіяни вивозять заручників до Білорусії. Особливо чоловіків без татуювань.
Але, зазначає Василевська-Смаглюк, є надія на подальшу евакуацію. Продовжуються переговори про відкриття гуманітарних шляхів з Димера та навколишніх сіл, Немішаєвого та навколишніх сіл Бородянківського, Іванківського та Поліського районів.
Також, за словами депутатки, у Славутичі знеструмлено ЧАЕС, світла там немає. Відтак будуть перебої з водою. Окупанти продовжують тримати станцію і станційників у полоні.
Вона також наголосила, що 9 березня 12 депутатів парламенту направили звернення "зрозумілою французькою мовою" до Міжнародного комітету Червоного Хреста з вимогою гуманітарного коридору та закликали місію МКЧХ повернутися до зони звірячих злочинів окупаційних сил.
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