Через зрив окупантами евакуації у Бучі залишаються тисячі цивільних, у Бородянці — під завалами понад 20 людей

14:58 10 березень Київ, Україна

У Бучі, де російські окупанти зірвали евакуацію, залишаються тисячі цивільних. У Бородянці на вулиці Центральній з-під завалів досі не можуть дістати 25 людей, а у Гостомелі у блокаді — будинок для людей похилого віку.



Про це у Фейсбуці написала народна депутатка України Ольга Василевська-Смаглюк.

“Дуже сумно з приводу того, що евакуація Бородянки, Бучі та Гостомелю зірвалася. Гостомель замінований. У Бучі залишилися тисячі людей, у тому числі 2-річний хлопчик після трансплантації, який живе у підвалі вже кілька днів. У Бородянці на вул. Центральній під завалами залишаються 25 людей. У Гостомелі у блокаді – будинок для людей похилого віку”, – йдеться у повідомленні.

За словами народної депутатки з Бучі, вдалося евакуювати частину населення.

“З Бучі та Ворзеля вдалося евакуювати частину населення. За оцінками Нацполу, близько 10 тисяч людей. Багато хто не їв кілька днів. Чи не пив. Дуже багато дітей у страху отримали нарешті свободу. Серед них і наш будинок дитини у Ворзелі”, – зазначила Василевська-Смаглюк.

Крім того, за словами депутата, у Пісківці вчора частково евакуювали людей із Мигалок, Загалець, Майданівки. Там ще кілька сотень людей, які постійно приходять із навколишніх сіл, ховаючись від звірств окупанта та обстрілу. Але й у самій Пісківці були обстріли, одна дівчина 20 років загинула.



Постійно надходить інформація, що росіяни вивозять заручників до Білорусії. Особливо чоловіків без татуювань.



Але, зазначає Василевська-Смаглюк, є надія на подальшу евакуацію. Продовжуються переговори про відкриття гуманітарних шляхів з Димера та навколишніх сіл, Немішаєвого та навколишніх сіл Бородянківського, Іванківського та Поліського районів.



Також, за словами депутатки, у Славутичі знеструмлено ЧАЕС, світла там немає. Відтак будуть перебої з водою. Окупанти продовжують тримати станцію і станційників у полоні.



Вона також наголосила, що 9 березня 12 депутатів парламенту направили звернення "зрозумілою французькою мовою" до Міжнародного комітету Червоного Хреста з вимогою гуманітарного коридору та закликали місію МКЧХ повернутися до зони звірячих злочинів окупаційних сил.