Через шторм у Чорному морі підвищена мінна небезпека

10:25 28 січня Київ, Україна

У Чорному морі погіршилися погодні умови. А через шторм посилилася мінна небезпека. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram вранці у суботу, 28 січня.

"Є висока ймовірність зриву снарядів з якорів та прибивання до берега, а також їхнє дрейфування вздовж узбережжя", - написав чиновник.

Братчук закликав громадян берегти себе та рідних, а також не порушувати відповідні розпорядження обласної військової адміністрації та командування ЗСУ.

Раніше цього тижня в Болгарії знищили міну, що дрейфує.. Вона плавала за 200 метрів від берега. Для підриву задіяли спеціальну водолазну групу.

Також повідомлялося, що 7 січня на Одещині біля берегів виявлено та знищено дві дрейфуючі протикорабельні міни.

Усього з початку війни у західних водах Чорного моря Туреччиною, Болгарією, Румунією та Україною було знищено близько 40 хв.