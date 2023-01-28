Через шторм у Чорному морі підвищена мінна небезпека

У Чорному морі погіршилися погодні умови. А через шторм посилилася мінна небезпека. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram вранці у суботу, 28 січня.
Братчук закликав громадян берегти себе та рідних, а також не порушувати відповідні розпорядження обласної військової адміністрації та командування ЗСУ.
Раніше цього тижня в Болгарії знищили міну, що дрейфує.. Вона плавала за 200 метрів від берега. Для підриву задіяли спеціальну водолазну групу.
Також повідомлялося, що 7 січня на Одещині біля берегів виявлено та знищено дві дрейфуючі протикорабельні міни.
Усього з початку війни у західних водах Чорного моря Туреччиною, Болгарією, Румунією та Україною було знищено близько 40 хв.
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