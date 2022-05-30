Через російські обстріли села на Херсонщині загинула 9-річна дівчинка

11:18 30 травня Київ, Україна

З початку повномасштабної військової агресії росіяни вбили в Україні вже 243 дитини, ще понад 444 дитини отримали поранення.



Про це на 30 травня повідомляє Офіс Генерального прокурора.



29 травня росіяни обстріляли з артилерії село Миролюбівку на Херсонщині. Внаслідок цього загинула дев'ятирічна дівчинка. Ще двоє дітей, семимісячне немовля та п'ятирічна дівчинка, отримали поранення.



26 травня через обстріл військами росії Лисичанська Луганської області поранено 16-річного підлітка.



25 травня через обстріл села Студенок Ізюмського району Харківської області отримав поранення трирічний хлопчик.



Найбільше дітей постраждало у Донецькій області – 153, у Київській області – 116, Харківській – 109, Чернігівщині – 68, Луганщині – 52, Херсонській – 52, Миколаївській – 47, Запорізькій – 29, Сумській – 17, а також Житомирщині – 15. Ще 16 потерпілих нарахували у Києві.



В Офісі Генерального прокурора традиційно зазначили, що цифри у статистиці потерпілих не є остаточними, оскільки досі триває робота щодо встановлення жертв у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.