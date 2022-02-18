Через різке погіршення погоди в Україні знеструмлені 107 населених пунктів

Україну накрило різке погіршення погоди. Дощі та різкі пориви вітру охопили західні області країни. За повідомленням пресцентру Державної служби з надзвичайних ситуацій, через погодні умови були знеструмлені 107 населених пунктів.

"Станом на 7:00, 27 вересня, в результаті ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 107 населених пунктів в 4 областях, а саме: Львівській - 34, Вінницькій - 33, Івано-Франківській - 26 і Чернівецькій - 14", - сказано в повідомленні.

Над відновленням електропостачання працюють бригади обленерго.

Як повідомлялося, фахівці Всесвітньої метеорологічної організації разом з "кліматичними детективами" виявили рекордно низьку температуру, зафіксовану в Гренландії 29 років тому.