Через різке погіршення погоди в Україні знеструмлені 107 населених пунктів

Україну накрило різке погіршення погоди. Дощі та різкі пориви вітру охопили західні області країни. За повідомленням пресцентру Державної служби з надзвичайних ситуацій, через погодні умови були знеструмлені 107 населених пунктів.
Над відновленням електропостачання працюють бригади обленерго.
Як повідомлялося, фахівці Всесвітньої метеорологічної організації разом з "кліматичними детективами" виявили рекордно низьку температуру, зафіксовану в Гренландії 29 років тому.
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