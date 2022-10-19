Через постійні обстріли окупантів понад 150 тисяч харків'ян втратили житло – Терехов

14:19 19 жовтня Київ, Україна

З початку повномасштабного вторгнення росії Харків зазнав тотальних обстрілів, через які понад 150 тисяч городян втратили будинки. Нині вони отримують тимчасове житло у гуртожитках.



Про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

“На сьогодні понад 150 тисяч людей втратили дах над головою. Багато хто тимчасово виїхав із міста, хтось на захід України чи в інші області, хтось за кордон. Але багато харків'ян залишилися”, – сказав мер.

Терехов зазначив, що оскільки місто раніше вважалося студентською столицею, там є велика кількість гуртожитків.

"Сьогодні ми надаємо ці гуртожитки для розташування людей, яким немає, де жити, а також забезпечуємо їх усім необхідним", - наголосив чиновник.

Міський голова додав, що незважаючи на постійні спроби окупантів знищити обстрілами критичну інфраструктуру, Харків повністю готовий до початку опалювального сезону.