Через постійні обстріли окупантів понад 150 тисяч харків'ян втратили житло – Терехов

З початку повномасштабного вторгнення росії Харків зазнав тотальних обстрілів, через які понад 150 тисяч городян втратили будинки. Нині вони отримують тимчасове житло у гуртожитках.
Про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Терехов зазначив, що оскільки місто раніше вважалося студентською столицею, там є велика кількість гуртожитків.
Міський голова додав, що незважаючи на постійні спроби окупантів знищити обстрілами критичну інфраструктуру, Харків повністю готовий до початку опалювального сезону.
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