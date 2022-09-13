Через ускладнення погодних умов знеструмлені 348 населених пунктів

За даними ГСЧС, на ранок 14 червня через ускладнення погодних умов залишаються знеструмленими 348 населених пункти в дев'яти областях.

"В результаті ускладнення погодних умов (сильні опади, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 348 населених пунктів у дев'яти областях, а саме: Тернопільська - 83, Хмельницька - 83, Житомирська - 42, Запорізька - 35 Закарпатська - 31 , Київська - 31, Чернівецька - 22, Кіровоградська - 15 і Дніпропетровська - 6 ", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Також зазначено, що в постраждалих регіонах сталося падіння 32 дерев, підтоплені 49 житлових будинків, 73 двори, 35 присадибних ділянки, три підвали. Частково пошкоджено покрівлі 12 будівель і частково пошкоджено покриття автодоріг (регіонального, територіального та місцевого значення) протяжністю близько 2,5 км.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Підрозділи ГСЧС розпиляли і прибрали звалилися дерева, відкачано більше 450 кубів води.

Нагадаємо, 13 червня в Україні було знеструмлено 80 населених пунктів у семи областях. Це сталося через ускладнення погодних умов.