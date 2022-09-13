Через ускладнення погодних умов знеструмлені 348 населених пунктів

За даними ГСЧС, на ранок 14 червня через ускладнення погодних умов залишаються знеструмленими 348 населених пункти в дев'яти областях.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Також зазначено, що в постраждалих регіонах сталося падіння 32 дерев, підтоплені 49 житлових будинків, 73 двори, 35 присадибних ділянки, три підвали. Частково пошкоджено покрівлі 12 будівель і частково пошкоджено покриття автодоріг (регіонального, територіального та місцевого значення) протяжністю близько 2,5 км.
За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Підрозділи ГСЧС розпиляли і прибрали звалилися дерева, відкачано більше 450 кубів води.
Нагадаємо, 13 червня в Україні було знеструмлено 80 населених пунктів у семи областях. Це сталося через ускладнення погодних умов.
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