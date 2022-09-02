Через обстріл у місті Оріхів на Запоріжжі виникло багато пожеж - ОВА

11:20 28 серпня Київ, Україна

Вранці 28 серпня війська російських окупантів обстріляли із ракетних систем залпового вогню місто Оріхів на Запоріжжі. Зруйновано будинки, спалахнули пожежі. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Атака тривала з четвертої до шостої ранку. Внаслідок обстрілу виникло багато пожеж. Руйнування отримали низка приватних будинків на різних вулицях населеного пункту. Рятувальники ДСНС вчасно локалізували пожежі", - йдеться у повідомленні.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі 28 серпня окупанти обстріляли також Запоріжжя. Прильоти зафіксовано у двох районах міста. Відомо про п'ять пошкоджених будинків і двох постраждалих. Зокрема, люди травмувалися уламками скла.