Через обстріл у місті Оріхів на Запоріжжі виникло багато пожеж - ОВА

Вранці 28 серпня війська російських окупантів обстріляли із ракетних систем залпового вогню місто Оріхів на Запоріжжі. Зруйновано будинки, спалахнули пожежі. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Олександр Старух.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі 28 серпня окупанти обстріляли також Запоріжжя. Прильоти зафіксовано у двох районах міста. Відомо про п'ять пошкоджених будинків і двох постраждалих. Зокрема, люди травмувалися уламками скла.
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