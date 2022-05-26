Через обстріли окупантів на Миколаївщині за добу загинуло 2 особи, ще 14 – поранено

16:13 26 травня Київ, Україна

Минулої доби від атак окупантів у Миколаївській області загинули двоє людей, 14 отримали поранення. Найбільше від обстрілів страждають Миколаївський та Баштанський райони, зокрема, Березнегуватська та Широківська громади.



Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки та голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.



Так, учора на околицях селища Березнегуватого під обстріл потрапили дві жінки, які пасли корів – одна загинула на місці, інша – госпіталізована до лікарні.



Загалом, повідомляє голова облради, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 14 людей. Усіх постраждалих доставлено до медичних закладів та вони отримують необхідну допомогу.



Водночас, за інформацією Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, ще одна людина загинула внаслідок обстрілу селища Первомайського.



Крім того, у Солончаках під час обстрілів 25 травня пошкоджено чотири об'єкти соціальної та адміністративної інфраструктури. А в селі Котлярове пошкоджено магазин та житловий будинок із господарськими будівлями.



Як повідомляє голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, обстріли Миколаївщини зараз відбуваються з однаковою щільністю щодня.



Загалом станом на 26 травня в миколаївських лікарнях перебувають 177 громадян, які постраждали від атак окупантів на Миколаївську область.