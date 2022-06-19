Через обстріл на Харківщині та Дніпропетровщині виникли масштабні пожежі

Через обстріл у Харківській області сталася масштабна пожежа. За попередньою інформацією, окупанти потрапили до газопереробного підприємства кількома ракетами, також пошкоджено приватні будинки. Пізніше інформацію у Telegram підтвердив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"За попередніми даними, росіяни потрапили кількома ракетами. Постраждали також приватні будинки. Виникла масштабна пожежа, рятувальники локалізують пожежу. Детальну інформацію повідомимо згодом", - написав Синєгубов.

Також увечері 18 червня російські окупанти атакували ракетами Дніпропетровську область.

Внаслідок влучення трьох ракет зруйновано нафтобазу, троє людей постраждали. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВ Валентин Резніченко.

Військові РФ атакували Новомосковський район. На місці нафтобази виникла пожежа, там працювали рятувальники. Люди отримали опіки – всіх трьох госпіталізували.

Над місцем вибуху піднявся стовп диму. Місцеві жителі повідомляють про чотири "прильоти".