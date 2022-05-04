Через обстріл Луганщини окупантами загинув священник

12:38 04 травня Київ, Україна





Про це повідомив керівник Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай. На Луганщині поблизу Рубіжного російські військові обстріляли село Михайлівка, внаслідок уламкового поранення там загинув священник місцевої церкви.Про це повідомив керівник Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

“Вчора орки відкрили вогонь по селах поблизу Рубіжного. Внаслідок уламкового поранення загинув в.о. намісника Свято-Іллінського чоловічого монастиря с. Варварівка та настоятель храму святителя Феодосія Чернігівського у самій Михайлівці ієромонах Парфеній (храми Сєвєродонецької єпархії Української православної церкви Московського патріархату – ред.)”, – написав голова області.

Він нагадав, що на Луганщині з кінця лютого щонайменше 15 релігійних споруд отримали пошкодження внаслідок ворожих обстрілів, також поранення отримали служителі церков.



Російські окупанти неодноразово зводили нанівець очікування вірян УПЦ МП, що росія не обстрілює храми. При цьому глава російських православних, московський патріарх кирило, він же володимир гундяєв, у своїх виступах заявляє, що росія ніколи ні на кого не нападала.