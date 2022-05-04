Через обстріл Луганщини окупантами загинув священник

На Луганщині поблизу Рубіжного російські військові обстріляли село Михайлівка, внаслідок уламкового поранення там загинув священник місцевої церкви.
Про це повідомив керівник Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.
Про це повідомив керівник Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.
Він нагадав, що на Луганщині з кінця лютого щонайменше 15 релігійних споруд отримали пошкодження внаслідок ворожих обстрілів, також поранення отримали служителі церков.
Російські окупанти неодноразово зводили нанівець очікування вірян УПЦ МП, що росія не обстрілює храми. При цьому глава російських православних, московський патріарх кирило, він же володимир гундяєв, у своїх виступах заявляє, що росія ніколи ні на кого не нападала.
Російські окупанти неодноразово зводили нанівець очікування вірян УПЦ МП, що росія не обстрілює храми. При цьому глава російських православних, московський патріарх кирило, він же володимир гундяєв, у своїх виступах заявляє, що росія ніколи ні на кого не нападала.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі