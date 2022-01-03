Через негоду та пандемію по всьому світу було скасовано близько 4 тис авіарейсів

07:56 03 січень Київ, Україна

За даними служби відстеження FlightAware, до полудня 2 січня понад 2300 рейсів у США та понад 3900 рейсів по всьому світу було скасовано.



Це послідувало за масовим скасуванням авіаперельотів 1 січня - понад 2700 рейсів у США та понад 4700 рейсів по всьому світу.



Зимовий шторм, що обрушився на американський Чикаго, зробив його найгіршим місцем для мандрівників. 1 та 2 січня у всіх аеропортах регіону тривало відновлення.

Близько чверті всіх рейсів в аеропорту О'Хара було скасовано у неділю.



American Airlines заявила, що більшість рейсів на 2 січня було скасовано достроково, щоб уникнути збоїв в аеропорту.