Через геомагнітний шторм згоріло понад 40 космічних супутників

Американська приватна компанія, що виготовляє космічну техніку, SpaceX 3 лютого вивела на орбіту 49 інтернет-супутників Starlink.
Про це повідомляє сайт корпорації.
Наступного дня після виведення трапилася геомагнітна буря, внаслідок якої атмосфера нагрівається та ущільнюється саме на тій висоті, де починається перший етап запуску – розгортання. Під час шторму рівень опору зріс у половину, що й завадило щонайменше 40 супутникам вийти в безпечний режим та повноцінно функціонувати.
На цей момент пошкоджені супутники виведені з ладу і передбачається, що вони увійдуть в атмосферу Землі, де згорять, перетворившись на орбітальне сміття. Жодної загрози для людей і тварин вони не становлять, а також їхній шанс зіткнення з іншими космічними об'єктами мінімальний.
Нагадуємо, що нещодавно відбулося виведення на орбіту українського супутника «Січ-2-30». Україна не запускала до космосу власну техніку з 2011 року.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі