Через геомагнітний шторм згоріло понад 40 космічних супутників

07:33 10 лютий Київ, Україна

Американська приватна компанія, що виготовляє космічну техніку, SpaceX 3 лютого вивела на орбіту 49 інтернет-супутників Starlink.

Про це повідомляє сайт корпорації.



Наступного дня після виведення трапилася геомагнітна буря, внаслідок якої атмосфера нагрівається та ущільнюється саме на тій висоті, де починається перший етап запуску – розгортання. Під час шторму рівень опору зріс у половину, що й завадило щонайменше 40 супутникам вийти в безпечний режим та повноцінно функціонувати.



На цей момент пошкоджені супутники виведені з ладу і передбачається, що вони увійдуть в атмосферу Землі, де згорять, перетворившись на орбітальне сміття. Жодної загрози для людей і тварин вони не становлять, а також їхній шанс зіткнення з іншими космічними об'єктами мінімальний.