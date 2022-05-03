Через аномально теплий грудень лиман під Одесою "зазеленів"

12:27 05 грудня Київ, Україна

Глобальне потепління вже стає реальністю для всіх куточків нашої країни. Черговий сюрприз піднесла природа жителям Одеської області. Через аномально теплий грудень Хаджибейський лиман несподівано покрився зеленою речовиною - "зацвів".

Зелена речовина, схожа за консистенцією на масляну фарбу, покрила воду біля берегів. Фото зробив один з відпочивальників, а на наступний день до лиману приїхала екоінспекція.

"Я спочатку подумав, що "зацвів" лиман - що це водорості. Але коли я подивився навколо, то зрозумів, що це кінець листопада, можна сказати - початок зими. В даний час року вода повинна бути максимально прозорою і чистою. Жахнуло, що це серйозне забруднення", - стверджує очевидець подій Віталій Загреба.

За його словами, він відправив фотографії та запит в екоінспекцію, і екологи вже на наступний день взяли проби води. Встановили: забруднення не хімічне.

"Великих перевищень гранично допустимих концентрацій практично не виявлено. Є загальне перевищення заліза і нітрити. Але ми дуже стурбовані саме тому, що це може бути біологічна речовина, тобто водорість. А водорість може бути токсичною", - пояснив глава Держекоінспекції в Одеській області Віталій Караулов.

У свою чергу біологи кажуть, що лиман "цвіте", тому що справжні холоди ще не настали - і вода аномальна для цієї пори року.

"Важливо визначити, що це за водорості - синьо-зелені ціанобактерії або інші види. Чому це важливо? Тому що триває вилов риби в Хаджибейському лимані. Якщо це токсичні організми, то треба припиняти вилов, необхідно вилучати продукцію", - сказав біолог Владислав Балинський.

На час очікування остаточних результатів досліджень, людям варто утриматися від риболовлі, оскільки риба може бути насичена токсинами. Все повернеться в норму з настанням заморозків, обіцяють екологи.

Нагадаємо, що на Чернігівщині знищено витік Остера. Раніше річка Остер була судноплавною і становила майже 200 км в довжину, але тепер через людську діяльність її витік пересох.