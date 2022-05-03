Через аномально теплий грудень лиман під Одесою "зазеленів"

Глобальне потепління вже стає реальністю для всіх куточків нашої країни. Черговий сюрприз піднесла природа жителям Одеської області. Через аномально теплий грудень Хаджибейський лиман несподівано покрився зеленою речовиною - "зацвів".
Зелена речовина, схожа за консистенцією на масляну фарбу, покрила воду біля берегів. Фото зробив один з відпочивальників, а на наступний день до лиману приїхала екоінспекція.
За його словами, він відправив фотографії та запит в екоінспекцію, і екологи вже на наступний день взяли проби води. Встановили: забруднення не хімічне.
У свою чергу біологи кажуть, що лиман "цвіте", тому що справжні холоди ще не настали - і вода аномальна для цієї пори року.
На час очікування остаточних результатів досліджень, людям варто утриматися від риболовлі, оскільки риба може бути насичена токсинами. Все повернеться в норму з настанням заморозків, обіцяють екологи.
Нагадаємо, що на Чернігівщині знищено витік Остера. Раніше річка Остер була судноплавною і становила майже 200 км в довжину, але тепер через людську діяльність її витік пересох.
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