Через активні бойові дії в Київській та Донецькій областях без газу залишилося близько мільйона людей

У Київській та Донецькій областях без газу залишаються близько мільйона людей: відновлення транспортування газу зараз надзвичайно утруднене через значні пошкодження мереж облгазів та активні військові дії.
Про це 7 березня повідомила пресслужба "Оператора ГТС" на своїй сторінці у Фейсбуці.
Жителі цих областей опинилися на межі гуманітарної катастрофи, без тепла та можливості приготувати їжу.
Водночас "Оператор ГТС України" забезпечив технічну можливість відновлення транспортування газу до міста Ізюм у Харківській області через ГРС "Ізюм". Відновленням розподільних газових мереж та запуском газопостачання міста займаються фахівці "Харківгазу", йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що у Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях через військову агресію Росії досі не працюють 35 газорозподільних станцій.
Раніше, 2 березня, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук звернулася до міжнародних гуманітарних організацій з проханням збільшити допомогу цивільному населенню на сході України, оскільки поточних зусиль не вистачає.
За її словами, ворог обрав шлях терору щодо цивільного населення, насамперед Донецьку та Луганську область: міста Волноваха, Сєвєродонецьк та інші.
Про це 7 березня повідомила пресслужба "Оператора ГТС" на своїй сторінці у Фейсбуці.
Жителі цих областей опинилися на межі гуманітарної катастрофи, без тепла та можливості приготувати їжу.
Водночас "Оператор ГТС України" забезпечив технічну можливість відновлення транспортування газу до міста Ізюм у Харківській області через ГРС "Ізюм". Відновленням розподільних газових мереж та запуском газопостачання міста займаються фахівці "Харківгазу", йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що у Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях через військову агресію Росії досі не працюють 35 газорозподільних станцій.
Раніше, 2 березня, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук звернулася до міжнародних гуманітарних організацій з проханням збільшити допомогу цивільному населенню на сході України, оскільки поточних зусиль не вистачає.
За її словами, ворог обрав шлях терору щодо цивільного населення, насамперед Донецьку та Луганську область: міста Волноваха, Сєвєродонецьк та інші.
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