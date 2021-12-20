Через COVID померла подружня пара, сиротами залишилися 13 дітей

19:14 29 березень Київ, Україна

У березні цього року подружжя, засновники дитячого будинку сімейного типу, під опікою яких було 13 дітей, через ускладнення, викликані коронавірусною інфекцією, були госпіталізовані.

У лікарні спочатку помер батько сімейства Володимир Родіков, а через дев'ять днів його дружина, Діана Родікова.



Про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.



Дітей спочатку перевели в Київську обласну дитячу лікарню. Зараз вони знаходяться в Київському обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей "Сезенков".





Після проходження психологічної реабілітації Служба у справах дітей та сім'ї Київської ОДА прийме рішення про їхнє подальше влаштування, максимально сприяючи, щоб діти не розлучилися.

В ОДА розповіли, що дитячий будинок сімейного типу було створено в 2014 році. Тимчасово будинок знаходився в Києво-Святошинському районі Київської області. У 2017 році держава допомогла родині купити будинок в селі Липовий Скиток у Васильківському районі, де відтоді вони і жили. Сім'я виховувала 13 дітей: п'ятьох рідних, двоє яких вже повнолітні, і вісім названих. Сімейство переїхало з Донбасу через початок збройного конфлікту.

"Ми покинули будинок, в який вклали душу, розірвали зв'язки з родичами. Ми відірвали своє коріння від землі, на якій виросли. Ми як маленький паросток: в якого зовсім небагато корінця, а корінь весь залишився в землі", - розповідала Діана в інтерв'ю.

У 2019 їхніх дев'ятьох дітей охрестив настоятель ПЦУ митрополит Єпіфаній.

Півтора місяця тому Діану Родікову нагородили званням "Мати-героїня".



Як повідомила в Facebook знайома родини Родікових Ольга Онищенко, після смерті батьків старша дочка разом з чоловіком прийняла рішення взяти опікунство над іншими дітьми.