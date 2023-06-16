Відомий мелітопольський підприємець перейшов на бік окупантів

09:27 24 травня Київ, Україна

Відомий підприємець Антон Лукоянов, широко відомий у Мелітополі, здивував усіх своїм переходом на бік окупантів.



За інформацією ЗМІ, він регулярно забезпечує російських солдатів харчуванням. Раніше цей зрадник любив позувати в українських вишиванках та стверджував, що любить Україну.

"Цей колишній керівник успішної компанії "Мелітопольська черешня" разом зі своєю дружиною-художницею Оксаною Власенко організовував екстравагантні вечірки для багатих, включаючи різноманітні конкурси краси та презентації журналу "Найкрасивіші жінки Мелітополя"", - зазначається у повідомленні.

У 2019 році Лукоянов закінчив свою роботу у згаданій компанії.

"Протягом майже 3 років Лукоянов не обіймав жодної посади і, як з'ясувалося, готувався прийняти своїх "братів" із хлібом та сіллю. Весь цей час він будував плани щодо відібрання того, що інші створювали десятиліттями. Звичайно, Лукоянов чудово знав про дату вторгнення окупантів до Мелітополя і діяв відповідно до добре продуманого плану", - йдеться у повідомленні.

Винагороду за відданість росії Лукоянов отримав у вигляді важливої посади першого заступника начальника відділу в так званій "Торгово-промисловій палаті Запорізької області" (ТПП).