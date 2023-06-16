Відомий мелітопольський підприємець перейшов на бік окупантів

Відомий підприємець Антон Лукоянов, широко відомий у Мелітополі, здивував усіх своїм переходом на бік окупантів.
За інформацією ЗМІ, він регулярно забезпечує російських солдатів харчуванням. Раніше цей зрадник любив позувати в українських вишиванках та стверджував, що любить Україну.
За інформацією ЗМІ, він регулярно забезпечує російських солдатів харчуванням. Раніше цей зрадник любив позувати в українських вишиванках та стверджував, що любить Україну.
У 2019 році Лукоянов закінчив свою роботу у згаданій компанії.
Винагороду за відданість росії Лукоянов отримав у вигляді важливої посади першого заступника начальника відділу в так званій "Торгово-промисловій палаті Запорізької області" (ТПП).
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