Відомого українського боксера Володимира Вірчиса знайшли мертвим

Відомого українського боксера Володимира Вірчиса виявили мертвим. Йому було 48 років. Останнім часом, стверджують його знайомі, чоловік нібито перебував у депресії та мав проблеми із бізнесом.
Про це у п'ятницю, 28 січня, інформує Телеграф.
Востаннє українського боксера, якого на рингу називали "Мисливцем", бачили 27 січня, коли він вийшов із власного будинку та не повернувся.
А вже вранці у п'ятницю, 28 січня, його знайшли без ознак життя.
Водночас відомо, що напередодні загибелі, 27 січня, перед засіданням у справі про вбивство Катерини Гандзюк у Дніпровському райсуді міста Київ, боксер мав емоційну розмову з обвинуваченим Владиславом Мангером.
Зокрема, вимагав у Мангера повернути борги, на що той закликав "не влаштовувати сцени".
Про це у п'ятницю, 28 січня, інформує Телеграф.
Востаннє українського боксера, якого на рингу називали "Мисливцем", бачили 27 січня, коли він вийшов із власного будинку та не повернувся.
А вже вранці у п'ятницю, 28 січня, його знайшли без ознак життя.
Водночас відомо, що напередодні загибелі, 27 січня, перед засіданням у справі про вбивство Катерини Гандзюк у Дніпровському райсуді міста Київ, боксер мав емоційну розмову з обвинуваченим Владиславом Мангером.
Зокрема, вимагав у Мангера повернути борги, на що той закликав "не влаштовувати сцени".
Зазначимо, що напередодні Дніпровський районний суд Києва продовжив до 27 березня утримання під вартою ексголові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру та колишньому помічнику депутата Олексію Левіну, обвинуваченим у замовленні та організації нападу на херсонську громадську діячку Катерину Гандзюк.
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