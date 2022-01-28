Відомого українського боксера Володимира Вірчиса знайшли мертвим

“Сьогодні Вірчиса знайшли мертвим. Пишуть про "самогубство". Ну як завжди... У минулому Вірчиса та Мангера пов'язували дружні стосунки. Вірчис навіть заступався за Мангера, коли його заарештували. І ось так скінчилася ця дружба... Скільки років лякали українців донецькими бандитами. А справжньою територією відморозків раптом виявилася Херсонщина”, – прокоментував журналіст Денис Казанський.