З-під завалів зруйнованої ракетою Миколаївської ОДА дістали вже 7 загиблих та 22 живих

Під час розбору завалів будівлі Миколаївської облдержадміністрації, зруйнованої ракетою сьогодні вранці, знайшли семеро загиблих та врятували 22 постраждалих.
Про це повідомляє у телеграм-каналі Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Про це повідомляє у телеграм-каналі Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи на місці події.
Нагадаємо , 29 березня близько 08:45 у Миколаєві внаслідок обстрілу та потрапляння до дев'ятиповерхової адміністративної будівлі сталася руйнація центральної секції будівлі ОДА з 9 по 1 поверхи, без подальшого горіння.
Нагадаємо , 29 березня близько 08:45 у Миколаєві внаслідок обстрілу та потрапляння до дев'ятиповерхової адміністративної будівлі сталася руйнація центральної секції будівлі ОДА з 9 по 1 поверхи, без подальшого горіння.
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