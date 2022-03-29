З-під завалів зруйнованої ракетою Миколаївської ОДА дістали вже 7 загиблих та 22 живих

15:40 29 березня Київ, Україна

Під час розбору завалів будівлі Миколаївської облдержадміністрації, зруйнованої ракетою сьогодні вранці, знайшли семеро загиблих та врятували 22 постраждалих.



Про це повідомляє у телеграм-каналі Державна служба з надзвичайних ситуацій.

“Станом на 14:30 на місці руйнування деблоковано тіла 7 загиблих та 22 постраждалих. Підрозділами ДСНС врятовано та звільнено з-під завалів 18 осіб, які передані бригадам швидкої медичної допомоги”, – йдеться у повідомленні.