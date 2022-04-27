Зґвалтована окупантами вагітна дівчина планує залишити дитину

12:01 27 квітня Київ, Україна

Зґвалтована у Бучі Київської області п'ятьма окупантами вагітна 14-річна дівчина планує залишити дитину.

Неповнолітня планує народжувати, незважаючи на те, що біологічним батьком дитини є ґвалтівник та окупант, розповіла за згодою батьків постраждалої психолог Олександра Квітко.

Експертка додала, що тепер допомагає потерпілій прийняти зачату дитину.
"...Олександра каже, що сім'я дівчини вирішила залишити дитину, адже лікарі попереджають: якщо зараз зробити аборт, постраждала, ймовірно, не зможе більше мати дітей", - дізналися журналісти.
Нагадаємо, росія рано-вранці 24 лютого вторглася в Україну. Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, у Київській області. Низка населених пунктів опинилися під контролем супротивників, зокрема, Буча.

Бучу звільнили від окупантів на початку квітня. З'явилася інформація про звірства противника - вороги ґвалтували та вбивали мирних людей.

Повідомлялося про те, що неповнолітню зґвалтували одразу п'ятеро зловмисників. У місті знайшли братську могилу з понад 280 тілами мирних жителів із ознаками насильницької смерті.