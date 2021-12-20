Згвалтування в Одесі: підозрюваний затриманий

15:19 14 липень Київ, Україна

В одеському гідропарку "Лузанівка" чоловік напоїв і зґвалтував неповнолітню дівчину.



Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, злочин скоєно вчора близько 06:00 в Суворовському районі Одеської області. Відзначається, що в поліцію звернулася із заявою про зґвалтування 16-річна місцева жителька. Зокрема, в гідропарку «Лузанівка» зловмисник запропонував потерпілій підвезти її додому.

По дорозі чоловік купив їй дві пляшки слабоалкогольного напою, які вона випила і почала засипати, а чоловік вивіз її в безлюдне місце і згвалтував. Потім підозрюваний висадив її далеко від будинку, вона добралася додому завдяки невідомій жінці, яка її підвезла. В ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці розшукали підозрюваного - 34-річного жителя Київського району міста. Потерпіла його впізнала.



Зараз в Суворовському відділі поліції з чоловіком проводяться слідчі дії, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За фактом зґвалтування неповнолітньої слідчі почали виробництво по ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування призначено ряд експертиз.