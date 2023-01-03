Виготовляв листівки для підняття «бойового духу» армії росії: харків'янина засуджено до 10 років в'язниці

12:22 03 січня Київ, Україна

Суд визнав харків'янина винним у колабораційній діяльності та засудив до 10 років в'язниці з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій на 10 років.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора України.

"Художник-постановник одного з телеканалів Харківщини виготовляв у себе вдома листівки із зображенням забороненої символіки та триколору російського прапора. Виготовлені макети він надсилав доньці, яка проживає в росії. Вона, у свою чергу, зверталася до російських міністерств і пропонувала «витвори» свого батька для поширення серед особового складу ЗС росії та незаконних збройних формувань «ЛНР» та «ДНР», - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що російські чиновники були вдячні харків'янину за підняття «бойового духу» військових росії.

Засуджений у суді повідомив, що, за словами дочки, у середині квітня 2022 року за один день для армії росії надрукували 1000 примірників листівок за його макетами.



Також чоловік зберігав у себе вдома радянську та антиукраїнську літературу, а також книгу колишнього президента-втікача.



У суді колишній артдиректор повністю визнав свою провину.