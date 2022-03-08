Виготовлення та збут амфетаміну: СБУ викрила організоване угруповання

08:23 08 червень Київ, Україна





Операція проводилася спільно з Центральним слідчим Бюро поліції Польщі, повідомили в пресцентрі Служби безпеки України.



Оперативники спецслужби встановили, що організували наркобізнес п'ятеро жителів Івано-Франківської області. За оперативною інформацією, один з організаторів координував діяльність угруповання з-за ґрат, де відбуває покарання за насильницькі злочини і незаконний оборот наркотиків.



Амфетамін виготовляли в двох нарколабораторіях. Прекурсор нітороетан ділки ввозили в Україну контрабандою з країн ЄС через кордон з Польщею.



СБУ спільно з міжнародними партнерами задокументувала переправлення зловмисниками 50 літрів нітороетана через польсько-український кордон.



За попередньою інформацією, щотижня наркоділки виготовляли і збували амфетаміну на 4 мільйони гривень.



За один цикл виробляли до 10 кілограмів психотропу. Лабораторії діяли з березня 2021 року.



Основними гуртовими покупцями наркоділків були власники анонімних спеціалізованих Telegram-каналів, які продавали товар кінцевим клієнтам. Замовлення вони відправляли поштою по всій території України.



Співробітники СБУ затримали організаторів наркобізнесу, які налагодили мережу з виготовлення та збуту амфетаміну.Операція проводилася спільно з Центральним слідчим Бюро поліції Польщі, повідомили в пресцентрі Служби безпеки України.Оперативники спецслужби встановили, що організували наркобізнес п'ятеро жителів Івано-Франківської області. За оперативною інформацією, один з організаторів координував діяльність угруповання з-за ґрат, де відбуває покарання за насильницькі злочини і незаконний оборот наркотиків.Амфетамін виготовляли в двох нарколабораторіях. Прекурсор нітороетан ділки ввозили в Україну контрабандою з країн ЄС через кордон з Польщею.СБУ спільно з міжнародними партнерами задокументувала переправлення зловмисниками 50 літрів нітороетана через польсько-український кордон.За попередньою інформацією, щотижня наркоділки виготовляли і збували амфетаміну на 4 мільйони гривень.За один цикл виробляли до 10 кілограмів психотропу. Лабораторії діяли з березня 2021 року.Основними гуртовими покупцями наркоділків були власники анонімних спеціалізованих Telegram-каналів, які продавали товар кінцевим клієнтам. Замовлення вони відправляли поштою по всій території України.

Правоохоронці затримали чотирьох ключових фігурантів «на гарячому» під час виготовлення чергової партії психотропу.

У нарколабораторії вилучили: більше 12 літрів амфетаміну в рідкому стані; 35 літрів нітроетану; 20 кілограмів прекурсору фенілнітропропена; майже 500 літрів хімічних реактивів; лабораторне обладнання. Загальна вартість вилучених заборонених речовин становить майже два мільйони гривень.



У поліції також уточнили, що одна лабораторія працювала в орендованій квартирі в Калуші, інша - в селі в районі. Організатор виробництва наркотиків - 28-річний мешканець одного з сіл району. Трьом його спільникам від 23 до 28 років.