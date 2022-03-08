Виготовлення та збут амфетаміну: СБУ викрила організоване угруповання

Співробітники СБУ затримали організаторів наркобізнесу, які налагодили мережу з виготовлення та збуту амфетаміну.
Операція проводилася спільно з Центральним слідчим Бюро поліції Польщі, повідомили в пресцентрі Служби безпеки України.
Оперативники спецслужби встановили, що організували наркобізнес п'ятеро жителів Івано-Франківської області. За оперативною інформацією, один з організаторів координував діяльність угруповання з-за ґрат, де відбуває покарання за насильницькі злочини і незаконний оборот наркотиків.
Амфетамін виготовляли в двох нарколабораторіях. Прекурсор нітороетан ділки ввозили в Україну контрабандою з країн ЄС через кордон з Польщею.
СБУ спільно з міжнародними партнерами задокументувала переправлення зловмисниками 50 літрів нітороетана через польсько-український кордон.
За попередньою інформацією, щотижня наркоділки виготовляли і збували амфетаміну на 4 мільйони гривень.
За один цикл виробляли до 10 кілограмів психотропу. Лабораторії діяли з березня 2021 року.
Основними гуртовими покупцями наркоділків були власники анонімних спеціалізованих Telegram-каналів, які продавали товар кінцевим клієнтам. Замовлення вони відправляли поштою по всій території України.
Операція проводилася спільно з Центральним слідчим Бюро поліції Польщі, повідомили в пресцентрі Служби безпеки України.
Оперативники спецслужби встановили, що організували наркобізнес п'ятеро жителів Івано-Франківської області. За оперативною інформацією, один з організаторів координував діяльність угруповання з-за ґрат, де відбуває покарання за насильницькі злочини і незаконний оборот наркотиків.
Амфетамін виготовляли в двох нарколабораторіях. Прекурсор нітороетан ділки ввозили в Україну контрабандою з країн ЄС через кордон з Польщею.
СБУ спільно з міжнародними партнерами задокументувала переправлення зловмисниками 50 літрів нітороетана через польсько-український кордон.
За попередньою інформацією, щотижня наркоділки виготовляли і збували амфетаміну на 4 мільйони гривень.
За один цикл виробляли до 10 кілограмів психотропу. Лабораторії діяли з березня 2021 року.
Основними гуртовими покупцями наркоділків були власники анонімних спеціалізованих Telegram-каналів, які продавали товар кінцевим клієнтам. Замовлення вони відправляли поштою по всій території України.
Правоохоронці затримали чотирьох ключових фігурантів «на гарячому» під час виготовлення чергової партії психотропу.
У нарколабораторії вилучили: більше 12 літрів амфетаміну в рідкому стані; 35 літрів нітроетану; 20 кілограмів прекурсору фенілнітропропена; майже 500 літрів хімічних реактивів; лабораторне обладнання. Загальна вартість вилучених заборонених речовин становить майже два мільйони гривень.
У поліції також уточнили, що одна лабораторія працювала в орендованій квартирі в Калуші, інша - в селі в районі. Організатор виробництва наркотиків - 28-річний мешканець одного з сіл району. Трьом його спільникам від 23 до 28 років.
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