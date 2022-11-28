Виготовляв пропагандистські сюжети для росіян: суд засудив українця до 5 років ув'язнення

У Києві райсуд засудив до п'яти років позбавлення волі з відстрочкою покарання у три роки редактора інтернет-ресурсу "Контрольний постріл", який входив до групи проросійських ресурсів в Україні.
Про це повідомила пресслужба ГУ СБУ у Київській області.
Чоловіка визнали винним у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади, зміни кордонів території чи державного кордону України
Засуджений входив до групи російських пропагандистів в Україні, які готували та розповсюджували матеріали, що сприяли розпалюванню міжнаціональної ворожнечі та агітували до порушення державних кордонів, створенню на території окремих областей України псевдодержавних утворень, уточнили в СБУ.
За даними слідства, чоловік дав згоду керівнику та провідному пропагандистському каналу на участь у зйомках програми як респондент. Він брав участь у маніпулятивних сюжетах на російських пропагандистських телеканалах, які знімали на замовлення окремих політсил та громадських організацій росії, сюжети відверто антиукраїнського штибу, зазначили правоохоронці.
На ютуб-каналі "Світанок" пропагандист кликав російську армію в Україну та просив повернути колишні кордони СРСР.
Чоловіка викрили влітку 2020 року, але після оголошення підозри за частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу - "Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України", він втік та переховувався від слідства.
Підривну інформаційну діяльність на Ютубі та через новостворені телеграм-канали засуджений продовжив. СБУ затримала його у вересні минулого року у Борисполі.
Під час обшуків, проведених за місцем проживання та тимчасового перебування учасника групи, правоохоронці вилучили антиукраїнські матеріали, сценарії та звіти про інформаційні кампанії, гроші, надані спонсорами з росії, носії інформації та заборонену літературу.
Про це повідомила пресслужба ГУ СБУ у Київській області.
Чоловіка визнали винним у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади, зміни кордонів території чи державного кордону України
Засуджений входив до групи російських пропагандистів в Україні, які готували та розповсюджували матеріали, що сприяли розпалюванню міжнаціональної ворожнечі та агітували до порушення державних кордонів, створенню на території окремих областей України псевдодержавних утворень, уточнили в СБУ.
За даними слідства, чоловік дав згоду керівнику та провідному пропагандистському каналу на участь у зйомках програми як респондент. Він брав участь у маніпулятивних сюжетах на російських пропагандистських телеканалах, які знімали на замовлення окремих політсил та громадських організацій росії, сюжети відверто антиукраїнського штибу, зазначили правоохоронці.
На ютуб-каналі "Світанок" пропагандист кликав російську армію в Україну та просив повернути колишні кордони СРСР.
Чоловіка викрили влітку 2020 року, але після оголошення підозри за частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу - "Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України", він втік та переховувався від слідства.
Підривну інформаційну діяльність на Ютубі та через новостворені телеграм-канали засуджений продовжив. СБУ затримала його у вересні минулого року у Борисполі.
Під час обшуків, проведених за місцем проживання та тимчасового перебування учасника групи, правоохоронці вилучили антиукраїнські матеріали, сценарії та звіти про інформаційні кампанії, гроші, надані спонсорами з росії, носії інформації та заборонену літературу.
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