Знущалися з військовополонених: двом громадянам повідомили про підозру

20:21 29 березень Київ, Україна

За порушення законів та звичаїв війни двом особам, які знущалися з військових в "тюрмах" на Донбасі, повідомили про підозру.

Про це повідомляє пресслужба ОГП.

"Прокурорами Департаменту щодо злочинів, здійснених в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру двом громадянам України за порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - повідомили у генпрокурора.

Так, за даними слідства, один з підозрюваних в квітні 2014 року - лютому 2015 року, бувши охоронцем у "в'язниці", облаштованій окупаційною владою РФ в Донецькій області на базі регіонального Управління СБУ, скоював жорстоке поводження з українськими військовослужбовцями одного з батальйонів територіальної оборони. Він регулярно бив полонених, викликаючи тілесні ушкодження, в тому числі у вигляді переломів ребер. Метою тортур було отримання показань про нібито вчинення злочинів "ув'язненими".



Крім того, встановлено, що другий підозрюваний організував в "тюрмі" так званої "ДНР", облаштованій на базі ізоляторів тимчасового тримання Сніжнянського міськвідділу Головного управління МВС України в Донецькій області, незаконне утримання військовослужбовців Нацгвардії і ЗСУ. Військовополонені утримувалися в неналежних санітарно-гігієнічних умовах у приміщеннях з недостатньою кількістю місць, без належного харчування.



Встановлено, що в цих "тюрмах ДНР" містилося понад 150 військовослужбовців.

"Такі дії є порушенням ст. 13, 17, 25, 29 Женевської Конвенції про поводження з військовополоненими 1949 року, що забороняє негуманне поводження з військовополоненими", - відзначають в ОГП.

Органами прокуратури встановлено, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей діяли понад 160 місць незаконного утримування, в яких протягом 2014-2019 років містилося понад 1900 військовослужбовців.