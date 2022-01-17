Побитий звільнений з в'язниці РФ український патріот Володимир Балух

Український політв'язень, недавно звільнений з російської в'язниці Володимир Балух, був жорстоко побитий в Києві. Зараз він в реанімації.
Поліція Києва встановлює обставини побиття Балуха, якого госпіталізували з тілесними ушкодженнями зі столичного Гідропарку. Крім цього, у нього виявили відсутність мобільного телефону та банківської карти.
Поліція Києва встановлює обставини побиття Балуха, якого госпіталізували з тілесними ушкодженнями зі столичного Гідропарку. Крім цього, у нього виявили відсутність мобільного телефону та банківської карти.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Для з'ясування всіх обставин події за викликом виїхала слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції.
Створена слідча група з найбільш досвідчених і висококваліфікованих працівників поліції, які встановлюють всі обставини правопорушення, вказали в поліції.
Матеріали зареєстровані в Дніпровському управлінні столичної поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде надана правова кваліфікація цієї події.
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