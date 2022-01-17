Побитий звільнений з в'язниці РФ український патріот Володимир Балух

17:24 08 вересень Київ, Україна

Український політв'язень, недавно звільнений з російської в'язниці Володимир Балух, був жорстоко побитий в Києві. Зараз він в реанімації.



Поліція Києва встановлює обставини побиття Балуха, якого госпіталізували з тілесними ушкодженнями зі столичного Гідропарку. Крім цього, у нього виявили відсутність мобільного телефону та банківської карти.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні, близько 12 години, в столичну поліцію надійшла інформація від лікаря про госпіталізацію з тілесними ушкодженнями киянина, 1971 року народження. Встановлено, що потерпілим є Володимир Балух", - сказано в повідомленні.

Для з'ясування всіх обставин події за викликом виїхала слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції.

"Попередньо встановлено: потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями з ПКіВ "Гідропарк". Крім цього, у чоловіка виявили відсутність мобільного телефону та банківської карти", - додали в поліції.

Створена слідча група з найбільш досвідчених і висококваліфікованих працівників поліції, які встановлюють всі обставини правопорушення, вказали в поліції.

"Правоохоронці відпрацьовують місце скоєння злочину, встановлюють свідків і очевидців цієї події. Крім цього, поліціянти перебувають у лікувальному закладі, щоб поспілкуватися з потерпілим, як тільки отримають дозвіл лікарів, щодо обставин вчинення правопорушення", - йдеться в повідомленні.

Матеріали зареєстровані в Дніпровському управлінні столичної поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде надана правова кваліфікація цієї події.