Побили жінку похилого віку і зірвали золото: поліція Херсонської області затримала підозрюваних (ФОТО)

17:21 24 листопад Київ, Україна

Стало відомо про напад на літню 73-річну жінку у її власному будинку, який стався у селі Михайлівка Скадовського району Херсонської області.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.

Двоє нападників увірвалися вночі до будинку постраждалої, побили жінку та зірвали усі золоті прикраси.

Поліція змогла затримати підозрюваних за кілька годин після повідомлення про нещасний випадок.

Постраждалу було госпіталізовано до медичного закладу. Наразі відомо, що стан здоров'я літньої жінки задовільний.

Слідчій групі вдалося покроково встановити обставини у ніч події: близько 23:00 до будинку літньої жінки увірвалися двоє зловмисників у балаклавах через вікно на веранді. Пенсіонерка почула шум і намагалася ввімкнути світло, але її одразу ж ударили в обличчя, а потім у голову. Обидва нападники зірвали золоті прикраси і втекли.

Жінка знайшла сили зателефонувати до поліції та дати опис зловмисників, також вона змогла визначити нехарактерну промову грабіжників для цієї місцевості. Це допомогло оперативникам швидко визначити особи нападників. Слідчі та розшукові роботи велися протягом усієї ночі.

На місці злочину поліціянти виявили розкладний ніж, який, мабуть, належав одному зі зловмисників. Криміналісти виявили відбитки взуття на поверхнях.

Під час слідства поліція встановила, що обидва підозрювані - уродженці Молдови. Оперативники з'ясували, що затриманим по 28 років і обидва перебувають у розшуку за крадіжку та хуліганство. У Михайлівці вони займалися сезонними заробітками, проживали разом із співмешканками.

За скоєний злочин нападникам може загрожувати до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.