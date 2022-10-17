Із поховань у Лимані ексгумували тіла 35 військових та 152 цивільних

17:16 17 жовтня Київ, Україна

З масового поховання у місті Лиман Донецької області зараз ексгумували тіла 35 військових та 152 цивільних, розповіла пресофіцер поліції Донецької області Олександра Гаврилко.

На місцевому цвинтарі росіяни у братській могилі поховали кілька десятків військовослужбовців ЗСУ, а на іншій локації – понад сто цивільних.
"Тіла 34 військовослужбовців ЗСУ були ексгумовані в Лимані, також за останню добу тіло ще одного військовослужбовця, але це була окрема могила на території міста. Щодо цивільних, то 152 цивільних ексгумованих – це і з масових, і з одиничних поховань”, – розповіла Гаврилко.
За попередніми даними, недослідженими залишаються близько чотирьох десятків могил і за добу експертам вдається ексгумувати тіла з 12-14 поховань. Більшість похованих мають ознаки мінно-вибухових травм, ще одна – природної смерті, проте знаходять у Лимані й тіла з ознаками вогнепальних поранень.

Місцеві зараз активно здають біоматеріали, щоби експерти могли проводити дослідження. Вже близько 90 зразків відправили на експертизу.

За словами Гаврилко, у Лимані, в якому до початку повномасштабного вторгнення жило 20 тисяч людей, зараз залишилося трохи більше двох тисяч. Із регіону проводять добровільну евакуацію.
“Ми роздаємо листівки про евакуацію, люди беруть, цікавляться, що держава надає. Розповідають про свій стан, розуміють, що взимку буде дуже тяжко, і планують свій виїзд. Люди трохи приходять до тями, і можливо, їх на виїзд буде більше”, – каже Гаврилко.