Із поховань у Лимані ексгумували тіла 35 військових та 152 цивільних

17:16 17 жовтня Київ, Україна





На місцевому цвинтарі росіяни у братській могилі поховали кілька десятків військовослужбовців ЗСУ, а на іншій локації – понад сто цивільних. З масового поховання у місті Лиман Донецької області зараз ексгумували тіла 35 військових та 152 цивільних, розповіла пресофіцер поліції Донецької області Олександра Гаврилко.На місцевому цвинтарі росіяни у братській могилі поховали кілька десятків військовослужбовців ЗСУ, а на іншій локації – понад сто цивільних.

"Тіла 34 військовослужбовців ЗСУ були ексгумовані в Лимані, також за останню добу тіло ще одного військовослужбовця, але це була окрема могила на території міста. Щодо цивільних, то 152 цивільних ексгумованих – це і з масових, і з одиничних поховань”, – розповіла Гаврилко.

За попередніми даними, недослідженими залишаються близько чотирьох десятків могил і за добу експертам вдається ексгумувати тіла з 12-14 поховань. Більшість похованих мають ознаки мінно-вибухових травм, ще одна – природної смерті, проте знаходять у Лимані й тіла з ознаками вогнепальних поранень.



Місцеві зараз активно здають біоматеріали, щоби експерти могли проводити дослідження. Вже близько 90 зразків відправили на експертизу.



За словами Гаврилко, у Лимані, в якому до початку повномасштабного вторгнення жило 20 тисяч людей, зараз залишилося трохи більше двох тисяч. Із регіону проводять добровільну евакуацію.