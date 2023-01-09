Через війну в Україні зросла кількість випадків торгівлі людьми — ОБСЄ

15:52 09 січня Київ, Україна

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну різко зросла кількість випадків торгівлі людьми, у небезпеці, зокрема, вагітні та біженці.



Пошуки в Інтернеті сексуальних послуг та порнографічних зображень українських жінок та дітей від початку війни зросли на 600 відсотків, повідомила генеральний секретар Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Хельга Шмід в інтерв'ю Die Welt.



За її словами, до торгівлі людьми, зокрема, часто причетна організована злочинність.

"Жертв сексуальних злочинів залучають в Інтернеті брехливими обіцянками, знущаються у приватних приміщеннях у країнах, що приймають, або перехоплюють безпосередньо на кордоні торговці людьми під прикриттям", - уточнила Шмід.

Генеральний секретар організації зауважила, що ОБСЄ запустила кампанію "Будь у безпеці", в рамках якої потенційних біженців попереджають про практику торговців людьми, перш ніж вони залишать свою країну, а також пропонують звертатися на гарячу лінію.



Крім того, за словами Шмід, ОБСЄ намагається переконати уряди та парламенти вживати більш рішучих заходів проти торгівлі людьми, зокрема, збільшувати розміри штрафів та юридично зобов'язати онлайн-провайдерів видаляти вебсайти, які сприятимуть цим злочинам.



В організації кажуть, що загалом кількість випадків торгівлі людьми різко зростає у всьому світі: на рік припадає від 25 до 27 мільйонів жертв, і лише близько 10 мільйонів справ потрапляють до правоохоронних органів, що свідчить про "значною мірою безкарність винних у торгівлі людьми".