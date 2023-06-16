Через підрив Каховської ГЕС затоплено 11 населених пунктів на Миколаївщині

11:07 08 червня Київ, Україна

Внаслідок підриву Каховської ГЕС у Снігурівській громаді Миколаївської області затоплено 11 населених пунктів, та понад 300 осіб було евакуйовано.



Іван Кухта, голова Снігурівської міської військової адміністрації, повідомив про це у телеграмі.



Кількість затоплених населених пунктів, включаючи місто Снігурівку, збільшилася вдвічі порівняно з попередньою добою. Рівень води в річці піднявся на 5,5 метра, а протягом останніх двох діб вода продовжує підвищуватися на 12 см щогодини.



Вже 148 будинків (вчора було лише шість) та 235 городів виявилися підтопленими до ранку четверга.



Всього 289 людей було евакуйовано, переважно поїхали до родичів. Деякі постраждалі громадяни розмістилися у комунальних установах територіальної громади.



Глава МВА зазначив, що лише за останню добу було втрачено чотири мости: пішохідну переправу біля Галаганівки було підтоплено, міст на Єлизаветівку зруйновано, а також Васильівський та Нововасильівський мости опинилися під водою.



Декілька сіл втратили електропостачання, а село Павлівка залишилося без водопостачання. У Снігурівці також було відключено чотири артсвердловини.