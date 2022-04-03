З сільського ресторану в лікарню: на Вінниччині 17 осіб потрапили до лікарні з отруєнням

11:37 06 липня Київ, Україна

У селі Майдан Вінницької області сталося масове отруєння, 17 осіб після відвідування місцевого ресторану потрапили в лікарню з діагнозом гострий ентероколіт.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.



Постраждалих госпіталізували з 3 по 5 липня. Зараз триває комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів.



За інформацією місцевого порталу "20 хвилин", в закладі "На Майдані" 3 липня святкували вісім випускників, також там були присутні їхні батьки і класний керівник. Крім того, в кафе зібралися ще дві компанії, які святкували річниці з моменту закінчення школи.



