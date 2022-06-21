З полону росіян звільнено начальника пожежної частини Енергодару

З російського полону звільнили керівника пожежної частини в Енергодарі Віталія Трояна, повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.
Росіяни викрали Трояна 18 травня з робочого місця. Окупанти приїхали до пожежної частини, провели обшук у його кабінеті, опечатали приміщення, а Трояна вивезли у невідомому напрямку..
Колеги з пожежної частини за два дні організували акцію протесту з вимогою звільнити чоловіка, проте росіяни побили мітингувальників.
Під тиском Троян у полоні дав інтерв'ю проросійським журналістам, у якому розповідав про нібито співпрацю з СБУ та тероробороною.
За словами Орлова, найближчим часом начальник пожежної частини повернеться до своєї роботи.
За даними Запорізької ОВА, досі у полоні російських військових в області перебувають 135 людей. Чиновники радять рідним, чиїх близьких викрали, повідомляти про це на гарячу лінію за телефоном 0800503508 та заповнювати онлайн-форму. Це дозволить включити їх до списків обміну.
Загалом, за даними віце-прем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, у полоні російських військових перебуває понад 1,5 тисячі громадянських українців.
Росіяни викрали Трояна 18 травня з робочого місця. Окупанти приїхали до пожежної частини, провели обшук у його кабінеті, опечатали приміщення, а Трояна вивезли у невідомому напрямку..
Колеги з пожежної частини за два дні організували акцію протесту з вимогою звільнити чоловіка, проте росіяни побили мітингувальників.
Під тиском Троян у полоні дав інтерв'ю проросійським журналістам, у якому розповідав про нібито співпрацю з СБУ та тероробороною.
За словами Орлова, найближчим часом начальник пожежної частини повернеться до своєї роботи.
За даними Запорізької ОВА, досі у полоні російських військових в області перебувають 135 людей. Чиновники радять рідним, чиїх близьких викрали, повідомляти про це на гарячу лінію за телефоном 0800503508 та заповнювати онлайн-форму. Це дозволить включити їх до списків обміну.
Загалом, за даними віце-прем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, у полоні російських військових перебуває понад 1,5 тисячі громадянських українців.
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