З полону бойовиків звільнився співробітник Місії ОБСЄ

14:41 31 травня Київ, Україна

Один із чотирьох співробітників Місії ОБСЄ на Донбасі, який потрапив у полон бойовиків, був звільнений з полону.

Про це заявила генеральна секретарка ОБСЄ Хельга Шмід.

"Закликаю звільнити трьох інших колег, які все ще перебувають у Донецьку та Луганську, і продовжу невтомно працювати для їхнього негайного повернення до родин", - написала Шмід у Twitter.



Вона не уточнила, коли саме було звільнено працівника СММ ОБСЄ.



Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі на початку березня оголосила про припинення діяльності в Україні після того, як її останню польову місію, розміщену в Маріуполі, було обстріляно російськими військами.