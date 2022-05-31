З полону бойовиків звільнився співробітник Місії ОБСЄ

Один із чотирьох співробітників Місії ОБСЄ на Донбасі, який потрапив у полон бойовиків, був звільнений з полону.
Про це заявила генеральна секретарка ОБСЄ Хельга Шмід.
Вона не уточнила, коли саме було звільнено працівника СММ ОБСЄ.
Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі на початку березня оголосила про припинення діяльності в Україні після того, як її останню польову місію, розміщену в Маріуполі, було обстріляно російськими військами.
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