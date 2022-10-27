З Мелітополя тікають вчителі-колаборанти

19:17 27 жовтня Київ, Україна

Вчителі-колаборанти з тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області "тікають зі шкіл".



Про це заявив голова міста Іван Федоров у своєму Telegram-каналі у четвер, 27 жовтня.

"Вчителі-колаборанти з тимчасово окупованого Мелітополя відчули запах смаженого та біжать зі шкіл. Так, у 13-й школі промивати дітям мозок російською пропагандою вже нема кому: звільнилися майже всі горе-педагоги", - зазначив він.



В інших закладах російські окупанти мають тотальну нестачу кадрів, зазначає чиновник.

"Настільки, що у 16-й школі класними керівниками стали військовий-чеченець та студентка фейкового університету, який рашисти відкрили на базі захоплених мелітопольських вишів", - розповів мер.

Він також висловив подяку мелітопольським освітянам, понад 90% яких не пішли на співпрацю з окупантами.