З Мелітополя тікають вчителі-колаборанти
19:17 27 жовтня Київ, Україна
Вчителі-колаборанти з тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області "тікають зі шкіл".
Про це заявив голова міста Іван Федоров у своєму Telegram-каналі у четвер, 27 жовтня.
"Вчителі-колаборанти з тимчасово окупованого Мелітополя відчули запах смаженого та біжать зі шкіл. Так, у 13-й школі промивати дітям мозок російською пропагандою вже нема кому: звільнилися майже всі горе-педагоги", - зазначив він.
В інших закладах російські окупанти мають тотальну нестачу кадрів, зазначає чиновник.
"Настільки, що у 16-й школі класними керівниками стали військовий-чеченець та студентка фейкового університету, який рашисти відкрили на базі захоплених мелітопольських вишів", - розповів мер.
Він також висловив подяку мелітопольським освітянам, понад 90% яких не пішли на співпрацю з окупантами.
"Іншим особам, які зрадили Батьківщину та підставили під удар наших дітей, краще бігти зараз, адже скоро буде пізно", - порадив Федоров.
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