З Лисичанська та Привілля вдалося евакуювати понад півсотні цивільних

09:50 15 червня Київ, Україна

Минулої доби з Лисичанська та Привілля в Луганській області вдалося евакуювати 52 особи, повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.



Окупанти постійно обстрілюють населені пункти регіону, проте лише за останні кілька днів із Лисичанська до лікарень потрапили щонайменше шість поранених. У місті обстріляли будівлі поблизу колишнього заводу "Донсода" та Склозаводу, а також кілька будинків поблизу. Загалом руйнацію нарахували у 14 спорудах.

“Стає важче, але наші військові стримують ворога одразу з трьох сторін. Захищають Сєверодонецьк і не дозволяють просунутися до Лисичанська. Проте росіяни близько, від чого страждає населення і руйнуються будинки. Люди розуміють, що можуть опинитися у пастці росіян, як у Сєвєродонецьку. Тож готові виїжджати до безпечних регіонів України. Щоправда, наприклад, до майже зруйнованого Привілля з кожним днем добиратися все складніше. Втім, і волонтери, і поліцейські та рятувальники роблять усе можливе”, – розповів Гайдай.

Вчора з авіації, мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню російські військові обстріляли Сєверодонецьк, де потрапили по території заводу “Азот” та багатоповерхівках, Тошківку, Вікторівку, де знищили три будинки, Устинівку, Миколаївку, де зруйнували, Білу Гору, Ні знищили шість будинків, Врубівку та Гірниче, де знищили 14 будинків.



Попри важку ситуацію минулої доби в регіоні не загинула жодна цивільна людина.