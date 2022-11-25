З херсонських лікарень евакуюють пацієнтів через обстріли

З лікарень Херсона розпочали евакуацію пацієнтів через постійні обстріли російських військових злочинців.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич на своєму Telegram-каналі в п'ятницю, 25 листопада.
Діти, які проходили лікування у Херсонській обласній клінічній лікарні, нині перевезені до Миколаєва. Тут продовжиться їхнє медичне лікування.
Пацієнтів Херсонської обласної установи з надання психіатричної допомоги також евакуйовано з міста. Зокрема, 100 осіб проходитимуть лікування в Одесі, доки у Херсоні повторюватимуться ворожі удари.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич на своєму Telegram-каналі в п'ятницю, 25 листопада.
Діти, які проходили лікування у Херсонській обласній клінічній лікарні, нині перевезені до Миколаєва. Тут продовжиться їхнє медичне лікування.
Пацієнтів Херсонської обласної установи з надання психіатричної допомоги також евакуйовано з міста. Зокрема, 100 осіб проходитимуть лікування в Одесі, доки у Херсоні повторюватимуться ворожі удари.
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