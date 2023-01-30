З Єгипту привезли до магазинів України отруйний арахіс

12:50 30 січня Київ, Україна

Отруйний арахіс виявили на полицях магазинів Одеси та області, а також на Івано-Франківщині. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Держпродспоживслужби.



Зазначається, що в арахісі, що привезений з Єгипту, було виявлено перевищення максимально допустимих рівнів афлатоксинів.

"Повідомляємо операторів ринку про необхідність вилучити його з обігу та у термін не більше двох робочих днів письмово інформувати про виявлену невідповідність", - заявили у відомстві.



Афлатоксин-В1 – це отруйна речовина, яку виділяють деякі види мікроскопічних цвілевих грибів. Він викликає злоякісні пухлини та цироз печінки, а також знижує імунітет.