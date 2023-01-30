З Єгипту привезли до магазинів України отруйний арахіс

Отруйний арахіс виявили на полицях магазинів Одеси та області, а також на Івано-Франківщині. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Держпродспоживслужби.
Зазначається, що в арахісі, що привезений з Єгипту, було виявлено перевищення максимально допустимих рівнів афлатоксинів.
Зазначається, що в арахісі, що привезений з Єгипту, було виявлено перевищення максимально допустимих рівнів афлатоксинів.
Афлатоксин-В1 – це отруйна речовина, яку виділяють деякі види мікроскопічних цвілевих грибів. Він викликає злоякісні пухлини та цироз печінки, а також знижує імунітет.
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