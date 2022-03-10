З дитячого садка дитину забрали з переломом потиличної кістки та струсом мозку

12:02 15 жовтень Київ, Україна

В одеському садку дитина отримала перелом черепа і струс, але вихователі просто поклали її спати.

Дівчинка зараз в лікарні, а справою зацікавилися в поліції.

Подія сталася в одній з дитячих дошкільних установ Одеси. На вуличній прогулянці 4-річна дівчинка отримала серйозну травму голови.



Дівчинка була в саду і на майданчику сильно вдарилася головою. Її відразу почало нудити, втім швидку вихователі не викликали, а просто поклали дівчинку спати.



Про те, що дитина травмувалася, батьки дізналися тільки ввечері, коли прийшли забирати її додому. До цього часу стан маленької погіршився, батьки терміново викликали швидку.



У лікарні виявили перелом потиличної кістки і струс мозку. Батьки звинувачують в халатності вихователів. І кажуть: ті навіть просили не говорити лікарям, що дівчинка травмувалася саме в саду. Зараз справу розслідує поліція. «Тато, ви не хвилюйтеся, поспостерігайте за дочкою ввечері, якщо буде себе погано почувати, то зверніться до медзакладу, але я вас благаю, тільки не кажіть, що це сталося в дитячому садку», - переказує батько дівчинки слова виховательок.