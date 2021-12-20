З Чорнобиля намагалися вивезти радіоактивний "урожай"

21:37 24 липень Київ, Україна

Поліція затримала правопорушників, які намагалися вивезти із зони ЧАЕС радіоактивні ягоди і гриби, які згодом могли потрапити на Український ринок.



На виїзді із зони відчуження затримали порушників, які везли з Чорнобилі більше 300 кг лісових ягід і 20 кг грибів. Цілком ймовірно, "урожай" з підвищеним рівнем радіації хотіли збути на українських ринках. Про це повідомляє поліція Київської області.



Згідно з результатами експертизи, зміст в лисички і чорниці радіоактивних нуклідів - цезію-137 і стронцію-90 - в два рази перевищувало норму. За фактом "порушення вимог режиму радіаційної безпеки" щодо горе-торговців відкрили кримінальне провадження. Всього ж тільки в цьому місяці копи припинили 14 таких спроб вивезти небезпечні гриби і ягоди із зони відчуження.



