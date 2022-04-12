З "Борисполя" до Перської затоки намагалися вивезти 5,4 кг унікального бурштину-сирцю

14:46 16 листопада Київ, Україна

Співробітники СБУ блокували систематичне вивезення незаконно добутого необробленого бурштину-сирцю в країни Перської затоки, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Органами безпеки було задокументовано, що житель Рівного намагався вивезти з України через міжнародний пункт пропуску аеропорту "Бориспіль" 18 рідкісних експонатів бурштину-сирцю, деякі з яких важать більше 700 г. Такі камені є ексклюзивними і вартість кожного визначається індивідуально. Орієнтовна вартість виявленого бурштину за цінами чорного ринку становить кілька десятків тисяч доларів США.

 
Фото: Контрабанда уникального янтаря-сырца


Зараз бурштин вилучено та направлено для проведення відповідного дослідження. Після експертизи буде вирішуватися питання про відкриття кримінального провадження за ст. 240-1 Кримінального кодексу України.

Операція проводилася співробітниками УСБУ в Рівненській області спільно з Київською митницею ДМС України.