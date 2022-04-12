З "Борисполя" до Перської затоки намагалися вивезти 5,4 кг унікального бурштину-сирцю

14:46 16 листопада Київ, Україна

Співробітники СБУ блокували систематичне вивезення незаконно добутого необробленого бурштину-сирцю в країни Перської затоки, про це повідомляє пресслужба СБУ.



Органами безпеки було задокументовано, що житель Рівного намагався вивезти з України через міжнародний пункт пропуску аеропорту "Бориспіль" 18 рідкісних експонатів бурштину-сирцю, деякі з яких важать більше 700 г. Такі камені є ексклюзивними і вартість кожного визначається індивідуально. Орієнтовна вартість виявленого бурштину за цінами чорного ринку становить кілька десятків тисяч доларів США.









Зараз бурштин вилучено та направлено для проведення відповідного дослідження. Після експертизи буде вирішуватися питання про відкриття кримінального провадження за ст. 240-1 Кримінального кодексу України.



Операція проводилася співробітниками УСБУ в Рівненській області спільно з Київською митницею ДМС України.