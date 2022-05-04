Загубилися 11 евакуаційних автобусів з Маріуполя

14:38 03 травня Київ, Україна

З 14 автобусів, що вивозили мешканців Маріуполя, на підконтрольну Україні територію доїхали лише 3, доля людей з решти 11 автобусів невідома; більше тисячі мешканців міста все ще чекають на евакуацію.



Повідомляє мер Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі національного марафону.

"Коли ми оголосили, і російська сторона погодила цю евакуацію, що дасть нам 90 автобусів, визначили три локації, але у дві лише локації приїхало 14 автобусів, а в Україну доїхали лише 3. Ми розуміємо, що десь поділися 11 автобусів, які мали рухатися у напрямку Запоріжжя на підконтрольну частину нашої держави, але десь загубилися. Губляться вони у "фільтраційних центрах" - мер.



За словами мера, зараз таких "фільтраційних центрів" у Маріуполі чотири, і у бік України окупанти дуже ретельно проводять фільтрацію.



Бойченко розповів, що всіх, хто хоч якось був пов'язаний із держслужбою або муніципальною службою, саджають на 2 тижні або навіть на 2 місяці у в'язницю. Ті, хто звідти вже вийшов, розповідають, що у камеру 2 на 3 м заганяють 10-15 людей. Люди там не можуть сісти, у них немає їжі, їм дають лише воду, один раз на добу виводять у туалет та катують.



Бойченко додав, що 2 травня чекали евакуації 2 тисячі жителів Маріуполя, які самостійно виїхали до окупованого Бердянська Запорізької області. Але окупанти руйнують плани та не дають людям виїхати.



Також станом на ранок 3 травня ще не дісталися Запоріжжя ті люди, які виїхали з Маріуполя 2 травня. Ця евакуація ще триває, колона рухається у напрямку Запоріжжя.



За словами Бойченка, зараз у Маріуполі залишається ще понад 100 тисяч жителів, які також чекають на евакуацію, у тому числі понад 200 людей чекають безпосередньо на території заводу "Азовсталь".