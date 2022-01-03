Івано-Франківськ: суд оштрафував чоловіка, за підроблене посвідчення водія

Співробітники патрульної поліції Івано-Франківська зупинили водія, для залучення його як свідка, у чоловіка не було при собі паспорта і для підтвердження особи він надав посвідчення водія, яке під час перевірки виявилося підробленим.
Під час судового розгляду 35-річний чоловік визнав свою провину повністю. У результаті суддя Олег Лазарєв присудив чоловікові сплатити 3,4 тис. грн.. штрафу та 2,5 тис. грн. проведення судово-технічної експертизи.
У матеріалах справи йдеться, що Микола Справжній у листопаді 2021 року замовив через сторінку у фейсбуку підроблене посвідчення водія. У суді чоловік пояснив, що зробив це після закінчення цього посвідчення.
Підробку виявили патрульні поліцейські 7 грудня 2021 року. На вулиці Коновальця в Івано-Франківську вони зупинили автомобіль KIA для залучення водія як свідка для перевірки стану сп'яніння водія іншого автомобіля.
Розглянувши матеріали справи, суддя Івано-Франківського суду Олег Лазарєв визнала винним Миколу Справжнього у користуванні підробленим посвідченням водія та у пособництві його виготовлення. За рішенням суду чоловік заплатить 3,4 тис. грн штрафу та 2,5 тис. грн за проведення судово-технічної експертизи. На рішення суду ще може бути подано апеляційну скаргу.
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